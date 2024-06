Hupkonzerte und Autokorso zur EM Albanische Fans bremsen Verkehr in Düsseldorf aus

Tausende albanische Anhänger sind am Montag in die Landeshauptstadt gekommen. Dort trifft am Abend „ihre“ Nationalmannschaft auf Spanien – für die Albaner ist es ein entscheidendes Spiel. Mit einem Sieg könnten sie noch ins Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft einziehen und damit ein historisches Ergebnis erzielen.