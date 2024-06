Pyrotechnik und Gesang in Düsseldorf Albanische Anhänger ziehen im bislang größten Düsseldorfer Fan-Walk zur Arena

Bereits mehr als drei Stunden vor Anpfiff zogen die albanischen Fans vom Treffpunkt im Rheinpark aus in Richtung Stadion – laut singend und mit Trommlern vorneweg. Fußgängern auf der Theodor-Heuss-Brücke bot sich ein gewaltiges Spektakel, als die Anhänger in roten Trikots minutenlang über die Cecilienallee und unter der Brücke her marschierten. Immer wieder wurde auch Pyrotechnik gezündet. Die begleitenden Einsatzkräfte der Polizei versuchten, dies durch Lautsprecherdurchsagen zu unterbinden. Insgesamt habe es aber keine größeren Auffälligkeiten gegeben, erklärte ein Sprecher der Polizei am frühen Abend. Auch die Stimmung in der Altstadt sei friedlich gewesen.