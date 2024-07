Abschlusskonzerte bereits am Samstagabend Wo in Düsseldorf das EM-Finale übertragen wird

Düsseldorf · Das letzte Spiel der Euro 2024 wird am Sonntag in Düsseldorf vielerorts übertragen. So öffnen zwei Fan-Zonen, Zuschauer können aber auch in Kinos oder Biergärten mitfiebern. Am Samstag legen bereits zwei bekannte DJs zum Abschlusskonzert auf.

12.07.2024 , 15:37 Uhr

Das EM-Eröffnungskonzert auf dem Burgplatz gab im Juni der DJ Alle Farben. Zum Abschluss legen David Puentez und Topic auf – der Eintritt ist frei. Foto: Anne Orthen (orth)