EM-Viertelfinale in Düsseldorf Gastronomen bereiten sich auf englische Fans vor

Ein ähnliches Bild zeichnen auch Betreiber von Hotels und Jugendherbergen. „Bisher ist hier alles friedlich verlaufen. Wir mussten nicht ein einziges Mal die Polizei rufen“, sagt Viktoria Baschka, Leiterin der Düsseldorfer Jugendherberge. „Für das kommende Wochenende, wenn das Viertelfinale ansteht, sind wir bereits ausgebucht“, so Baschka. Allzu viele englische Gäste seien aber nicht im Haus. Stattdessen sei das Publikum in der Jugendherberge derzeit bunt gemischt: Insbesondere Schausteller von der Rheinkirmes, die am 12. Juli starten wird, und Sprachkurs-Reisende belegten aktuell die Betten in der Jugendherberge. Mehr noch als von Engländern erhalte die Jugendherberge momentan Anfragen aus der Schweiz. „Ein paar Slots werden in den nächsten Tagen sicherlich noch durch spontane Buchungen gefüllt werden“, sagt Baschka.