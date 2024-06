Arbeiten in Düsseldorfs Stadion Wie die Arena auf die Fußball-EM vorbereitet wird

Die Umkleidekabinen sind bereits für die ersten in Düsseldorf spielenden Teams hergerichtet: So ist am Eingang in eine Kabine etwa die französische Flagge zu sehen. Das Team um Kapitän Kylian Mbappé trifft schon am Montag, 17. Juni, in der NRW-Landeshauptstadt auf Österreich. Anstoß ist um 21 Uhr.