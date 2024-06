Fotos EM in Düsseldorf - Rundgang durch die Stadt

Die ersten Fans von der Insel sind auch schon da. Archie Sinclair (l.) und sein Vater Keith sind erkennbar Schotten. Sie sind schon am Dienstag nach Düsseldorf gekommen und erwarten noch viele Landsleute hier – Düsseldorf und seine Pubs sind in der Heimat bekannt. Gemeinsam geht es dann am Freitag nach München, wo das Auftaktspiel gegen die deutsche Mannschaft stattfindet.