Millionen-Projekt in Düsseldorf Rheinbahn pausiert zur EM Bauarbeiten in der Heine-Passage

Die Bauarbeiten in der Heinrich-Heine-Passage pausieren während der Fußball-Europameisterschaft. An dem wichtigen Verkehrsknotenpunkt in Düsseldorf wird bereits seit zwei Jahren aufwendig die Decke modernisiert. Rheinbahn und Stadt investieren dafür insgesamt rund 5,3 Millionen Euro. Bislang sind etwa zwei Drittel der neuen Decke fertig.