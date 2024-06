Rekord für Düsseldorfer App Kicktipp versorgt sechs Millionen Spieler zur Fußball-EM

Wenn am Freitag um 21 Uhr die Fußball-EM in Deutschland beginnt, wird Kicktipp-Chef Janning Vygen das Eröffnungsspiel nicht in der Kneipe, sondern im Büro schauen – um zu sehen, ob bei den Tippspielen seiner Nutzer alles läuft. Denn nach dem ersten Tor werden Hunderttausende ihr Smartphone zücken und wissen wollen, wie sie in ihrer Tipprunde stehen. In Echtzeit. „Die größte Herausforderung ist, dass unsere Server das mitmachen“, sagt der 52-jährige Düsseldorfer. „Erst wenn ich da sicher bin, kann ich richtig jubeln.“