EM-Viertelfinale am Samstag Kein Fan-Walk zum Düsseldorfer Stadion für die Engländer

Am Freitag werden die Viertelfinals mit zwei Topspielen eingeläutet. Bei den Partien Spanien gegen Deutschland (18 Uhr) und Portugal gegen Frankreich (21 Uhr) werden in Düsseldorf volle Fan-Zonen erwartet. Am Samstag treffen neben England und der Schweiz noch die Niederlande und die Türkei um 21 Uhr in Berlin aufeinander. Alle Spiele werden in den Fan-Zonen am Burgplatz und am Schauspielhaus sowie beim Public Viewing am Rheinufer übertragen.