Partystimmung bei Albaniern und Spaniern Fans feiern vor EM-Spiel in Düsseldorf mit Musik, Volkstänzen und Hupkonzert

Dass so viele albanische Fans ihre Mannschaft in Düsseldorf unterstützen, damit habe er bereits gerechnet, sagte am Nachmittag Albion. Er trug eine Qeleshe, die traditionelle weiße Kopfbedeckung des Landes an der Adria. Gemeinsam mit einer Freundesgruppe stand der in Zürich lebende Fußballfan in einer Menschentraube auf der Bolkerstraße.