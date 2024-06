Gute Stimmung während EM in Düsseldorf Fans aus Frankreich und Österreich feiern in der Altstadt

Bernd Kirisits und Martin Mursch waren etwa gemeinsam mit einer größeren Gruppe nach Düsseldorf gereist. Ziel: Im Österreich-Trikot und mit einer großen, rot-weißen Fahne in der Hand wollten sie am Fan-Walk teilnehmen. Sie hatten auch Tickets dabei, um das Spiel im Stadion zu verfolgen. Dass nicht alle so viel Glück hatten, zeigte sich ebenfalls in der Altstadt: So liefen etwa Fans mit Schildern in der Hand über die Straßen, auf denen „I need a ticket“ zu lesen war.