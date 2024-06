Das sagen Polizei und Stadt Erstes EM-Spiel in der Düsseldorfer Arena – „Wir reagieren dynamisch“

„Von so einem Andrang sind wir nicht ausgegangen“, sagt André Schahidi, Stadtsprecher für die Euro 2024. „Aber es war nicht überfüllt, sondern schön voll.“ 5000 Zuschauer passen in die Fan-Zone am Burgplatz, 7800 in den Public-Viewing-Bereich am Rheinufer, weitere 2000 können Spiele am Schauspielhaus verfolgen. Selbst wenn die Kapazitätsgrenzen erreicht seien, gebe es in den Fan-Zonen noch ausreichend Platz. Doch einige Fans mussten an den Eingängen abgewiesen werden, sagt der Stadtsprecher.