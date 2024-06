Zum EM-Spiel in der Altstadt England-Fans stimmen in Düsseldorf umstrittenes Lied an

Der Gesang ist aufgebaut wie ein traditionelles Kinderlied. Inhaltlich geht es aber um Verluste während des Zweiten Weltkriegs. So heißt es: „There were ten German bombers in the air.“ Anschließend geht der Songtext weiter: „And the RAF of England shot one down“, also die Streitkräfte der Royal Air Force schossen einen ab. Später werden die Bomber in den weiteren Strophen heruntergezählt.