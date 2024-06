Doppelgänger-Alarm Selenskyj und Kim Jong-un zum EM-Spiel in Düsseldorf?

Umid Isabaevs Familie ist in Usbekistan. In den zwei Jahren, die er hier ist, habe er seine Kinder nicht mehr gesehen, erklärt Howard. „Das ist nicht leicht für ihn.“ Auch wenn er Papiere habe, sehe man ihn hier noch als Flüchtling, fährt Howard fort. „Er spricht die Sprache nicht so gut, findet keinen Job. Bislang bezahle ich für ihn. Wir sind bereits bei circa 12.000 US-Dollar.“ Howard X unterstützt Isabaev finanziell, kann es aber nicht ewig tun. Das Geld legt er lediglich aus. Mit den 200 Euro, die Umid Isabaev angeblich monatlich bekommt, könne er nicht überleben, so Howard.