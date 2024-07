Deutschland - Spanien im Public Viewing in Düsseldorf Bis wann kommt man noch in die Fan-Zonen?

Um 18 Uhr ist Anstoß. Dann werden die Nationalteams aus Deutschland und Spanien um den Einzug ins EM-Halbfinale spielen. Tausende Fans wollen voraussichtlich das Spiel wieder live unter freiem Himmel verfolgen – in den Fan-Zonen und beim Public Viewing in Düsseldorf. Auch für die Partie Portugal gegen Frankreich erwartet die Stadt großen Andrang in den Fan-Zonen. Wann sollte man also da sein, um noch einen Platz zu bekommen?