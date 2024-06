„Bring Kids Back“-Banner So emotional war der Fan-Walk der Ukrainer durch Düsseldorf

Düsseldorf · Rund 1000 Menschen haben sich am Freitag am Fan-Walk der Ukraine beteiligt. Die Nationalmannschaft tritt am Nachmittag in Düsseldorf gegen die Slowakei an. In der Stadt gibt es ein Ukraine-Fest.

21.06.2024 , 14:46 Uhr