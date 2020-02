Marktplatz in der Düsseldorfer Altstadt : Veranstalter haben kein Interesse an Public Viewing bei der EM

Dennis Kessmeyer beim Public Viewing 2016. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Auf dem Marktplatz in der Düsseldorfer Altstadt gibt es im Sommer wohl keine EM-Party. Zu den Gründen gehören unattraktive Anstoßzeiten und Alternativen in der Gastronomie.

Von Christine Wolff

Vor vier Jahren war auf dem Marktplatz zur Fußball-Europameisterschaft bei Spielen mit deutscher Beteiligung (und erträglichem Wetter) die Hölle los: Diesmal wird es vor dem Rathaus zur EM wohl kein großes Public Viewing geben. Bislang liegt dem Ordnungsamt laut einem Stadtsprecher weder für den Marktplatz noch einen anderen Ort ein Antrag auf ein Public Viewing „im Sinne einer eintrittspflichtigen Fläche mit Großleinwand“ vor. Bei den zuständigen Mitarbeitern habe bislang auch kein potenzieller Veranstalter überhaupt Interesse bekundet.

Damit ist das Thema praktisch durch, denn – so der Stadtsprecher: „Ein eventueller Antrag dafür müsste laut Ordnungsamt – wegen der vorhergehenden Abstimmungserfordernisse – so bald wie möglich eingereicht werden.“ Auch Dennis Kessmeyer passt diesmal. Er hatte 2016 das Public Viewing (offiziell „PSD Bank-Fanmeile“) am Rathaus veranstaltet. Das komme für ihn in diesem Jahr aus mehreren Gründen aber nicht mehr infrage, sagte der Event-Manager. So seien etwa die Anstoßzeiten unattraktiv: „Montagmittags kommt keiner zum Public Viewing auf den Rathausplatz und trinkt dabei noch ein paar Bier“, so Kessmeyer. In seinen Augen hat zudem die Euphorie um das sogenannte Rudelgucken schon lange nachgelassen: „Das hat auch viel mit dem Thema Sicherheit zu tun.“

Sein damaliges Engagement bereut Kessmeyer nicht: „Ich fand es toll, dass Thomas Geisel und sein Team das Public Viewing sofort umgesetzt haben. Bei seinem Vorgänger hat es nie geklappt.“ So oder so werden die Menschen die EM aber wieder in Gemeinschaft verfolgen, ist sich Kessmeyer sicher: „Entweder mit Freunden zu Hause oder in einer der zahlreichen Kneipen. Den Plasma-Bildschirm haben ja mittlerweile viele.“

Die Stadt sieht das ähnlich: „Zahlreiche Gastronomiebetriebe in der Altstadt und an den Kasematten bieten ihren Besuchern die Möglichkeit, teils auf Großbildschirmen, Fußballspiele anzuschauen.“ Zu großen Turnieren wie zur Fußball-WM oder EM werde dieses Angebot in der Regel ja sogar noch ausgedehnt. Die Möglichkeit von Public Viewing in diesem Sinne sei in Düsseldorf somit gegeben, so der Rathaus-Sprecher.