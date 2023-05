Elyas M’Barek in Düsseldorf „Ich bin immer noch ein Mann“

Was bedeutet Schönheit für M’Barek? „Humor oder eine tolle Ausstrahlung ist Schönheit, ich habe noch nie verstanden, dass Schönheit oft nur auf Äußerlichkeiten beschränkt wird.“ Schönheit liege im Auge des Betrachters und sie sei auch spürbar, wenn ein Mensch sich schön fühle. Er finde es auch interessant, wie sich Ideale verändert hätten: Alles sei bunter geworden, diverser, als Schönheit in der Öffentlichkeit würden längst nicht mehr nur Männer mit Sixpack oder schlanke Frauen gelten. Am Dienstag wollte M‘Barek noch in Düsseldorf übernachten, um am Mittwoch wieder zurück nach New York zu fliegen – in das Land, in dem auch einer seiner Kollegen und Freunde lebt, allerdings an der Westküste. Denn dorthin verschlug es den Schauspieler und Produzenten Matthias Schweighöfer mit seiner Liebsten Ruby O. Fee – nach Los Angeles.