Neuorientierung : Zur Familie und den Lichtern der Großstadt

Glücklich in Benrath: Annette Schmidt-Kob und Hans Kob. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Das Ehepaar Annette Schmidt-Kob und Hans Kob zog auf der Suche nach einem Neuanfang mit Mitte 60 in die Stadt, in der ihr Sohn lebt und auch ihre beiden Enkel.

Von Ralph Kohkemper

„Eines Tages ziehen wir wieder in eine große Stadt.“ Für das Ehepaar Annette Schmidt-Kob und Hans Kob war das schon lange ein Ziel für die Zeit nach dem Berufsleben. Dieses haben sie beide, heute 68 und 69 Jahre alt, vor rund vier Jahren hinter sich gelassen. Beide waren sie Lehrer im Sauerland. Sie leitete zuletzt eine Förderschule, „die noch Sonderschule hieß, als ich anfing“. Ihr Mann war Diplom-Handelslehrer und zudem Fachleiter in der Lehrerausbildung. Schon bei der Pensionierung wohnten sie aber nicht mehr in ihrem Eigenheim in dem Ort Kierspe bei Lüdenscheid, in dem ihre beiden Kinder groß geworden sind. Das Haus hatten sie verkauft, als Sohn und Tochter zum Studieren weggingen. „Uns war klar“, sagen sie heute, „dass die nicht mehr zurückkommen.“ Also zog das Paar nach Lüdenscheid. Die ersehnte große Stadt aber war Lüdenscheid mit seinen rund 68.000 Einwohnern nicht.

Köln hätte es werden sollen. Das war anfangs der Plan. Schließlich hatten sie beide dort studiert, sich dort kennengelernt, die Sauerländerin und der Flensburger. Von dort waren sie in ihre alte Heimat gezogen. Ein Kompromiss war es damals schon, weil sie eben beide Anstellungen in einem Ort wollten. Dass es bei der Neuorientierung mit Mitte 60 nun Düsseldorf wurde, daran habe ihr Sohn, mittlerweile 39, maßgeblichen Anteil gehabt. „Wenn wir schon umziehen, dann sollten wir doch in seine Nähe kommen“, erzählt Annette Schmidt-Kob.

Info Angebote der Diakonie gegen Einsamkeit Angebote Die Diakonie Düsseldorf bietet in ihren zehn Zentren plus Angebote für alle Interessierten an. Damit möchte die Diakonie Menschen auch Wege aus der Einsamkeit anbieten. In den Zentren gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Wünsche und Ideen in die Tat umzusetzen: von Nordic Walking, Sprach- und Computerkursen über Schreibwerkstatt und Kartenspielen. Beratung Zudem gibt es qualifiziertere Beratung zu Fragen rund ums Älterwerden. Kontakt: Telefon 9963931. www.diakonie-duesseldorf.de

Und mit Nähe meinte er seinen Arbeits- und Lebensmittelpunkt Düsseldorf. „Er hat uns regelrecht angefüttert und dafür geworben.“ Also schaute sich das Ehepaar die Landeshauptstadt an, flanierte über Kö und Rheinpromenade, sah die vielen Galerien, Museen, Ausstellungsräume und Theatertermine. Und kam zu einem Resümee: groß, schön, interessant, viele Angebote alles, was sie suchten und wollten. Die andere Großstadt, die, in die es ihre Tochter (34) verschlagen hatte, kam für das Ehepaar nie in Betracht. „Wir fahren gerne nach Berlin, aber dort wohnen? Nein.“

Damals war der Sohn, der „ein erfolgreicher Geschäftsführer“ sei, noch ohne Kinder. Das hat sich dann schnell und grundlegend geändert. Annette Schmidt-Kob und Hans Kob wohnten bereits in Düsseldorf, da kamen die beiden Enkelsöhne, heute drei und eineinhalb Jahre alt. „Das hat sich natürlich sehr gut gefügt“, meint Annette Schmidt-Kob. Oma und Opa können nun flugs mal vorbeikommen. Den beiden Enkeln haben die Großeltern im riesigen Bücherregal in ihrer Benrather Wohnung je ein Fach freigeräumt, für Bücher zum Vorlesen, für Spielzeug. Nach der Bleibe im Erdgeschoss mit Garten hatte das Paar über ein Jahr gesucht – und dabei, wie sie sagen, viele Düsseldorfer Stadtteile kennengelernt. „Sehr viele.“

Ein solcher Umzug, wie ihn die beiden ehemaligen Lüdenscheider gewagt haben, ist eine Zäsur. Und ein echter Neuanfang. Das war den beiden Pensionären klar. „Wir wussten, dass wir uns orientieren und uns aktiv um neue Kontakte bemühen müssen“, sagt Hans Kob. Die alten Freunde, die in Lüdenscheid, die seien zwar geblieben. Aber bis dahin liegen eben auch über 90 Kilometer Autobahn dazwischen.

Sie schauten bei Veranstaltungen rein, bei Kirchengemeinden. Ein Verein? Eher nicht. Dann, sie wohnten schon in Benrath, war es ein Zufall, der sie auf die Diakonie aufmerksam werden ließ. „Ich sah ein Plakat“, erinnert sich Annette Schmidt-Kob. Das sprach sie an. Sie gingen beide hin. Und tun es seither regelmäßig. Mehr noch. Sie engagieren sich dort, unter anderem als sogenannte Vorsorge-Lotsen, die über Maßnahmen wie beispielsweise eine Patientenverfügung informieren, und im Hospiz. Gewonnen hat sie die Diakonie aber vor allem durch die Angebote, die Gesprächskreise, die Exkursionen, die Möglichkeiten der politischen Bildung. Und ja, Kaffeetrinken in lockerer Runde auch schon mal. „Wir haben dadurch neue Bekannte und auch neue Freunde gefunden.“