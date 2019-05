Schulweg-Helden in Düsseldorf Bilk : „Auf Kinderaugenhöhe hat man keine Übersicht“

Düsseldorf Aufgrund gefährlicher Schulweg-Situationen wurde die Elterninitiative „Schulweg-Helden!“ im Stadtteil Bilk gegründet. Zwei Mitbegründer sind Doris Bock (39) und Marcel Scherrer (40), beide Eltern von Drittklässlerinnen. Was sie vorhaben... .

Bock: Wir Eltern haben so viele gefährliche Situationen miterlebt, bei denen die Kinder in Gefahr geraten sind, dass wir auf die Schulleitung zugegangen sind.

Versuchtes Sexualdelikt in Düsseldorf-Friedrichstadt : Mädchen in Wohnung bedrängt - Polizei sucht Zeugen

Bock: Ein wichtiges Thema ist das Bringen der Kinder mit dem Auto. Wir wünschen uns im Umkreis der Schulen „Elternhaltestellen“, an denen sich Kinder, egal ob sie mit dem Auto gebracht werden oder mit dem Roller, Fahrrad etc. kommen, treffen können, um den letzten Schulweg gemeinsam zu gehen. Ergänzend würden die Kinder in einer jährlich wiederkehrenden Aktion „gelbe Füße“ auf den Boden malen. Sie helfen später dabei, den richtigen Weg zu finden. Damit die Eltern das auch wirklich nachhaltig mitmachen, haben die Kinder einen Brief an ihre Eltern entwickelt, wo sie ihnen sagen, warum sie es schön und wichtig finden, alleine zur Schule zu gehen.