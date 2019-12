Eltern-Kolumne : Eltern sind auch nur Menschen ...

Düsseldorf ... und Kinder halten uns gnadenlos den Spiegel vor. So bereut man ganz schnell mal das eine oder andere zuvor formulierte ermahnende Wort.

Das Leben als Vorbild ist anstrengend. Das mögen prominente Politiker oder Schauspieler denken, deren noch so kleine Verfehlungen gern medial ausgebreitet werden. Ein Idol aus der Welt des Films beispielsweise, das immer schön und glücklich zu sein scheint, wirkt wie nicht von dieser Welt. Wenn diesem Idol dann ein alltäglicher Fehler passiert, stürzt sich die Öffentlichkeit neugierig darauf, weil Fehler menschlich sind und einen Menschen auch glaubwürdig machen.

So ungefähr muss man sich auch die Situation vorstellen, wenn ein Elternteil einen Fehler macht. Eltern fordern von ihren Kindern – ohne es zu merken – meist fehlerfreies Benehmen und nehmen sich heraus, Fehlverhalten zumindest zu kommentieren. Meist steckt unbewusst das Gefühl dahinter, dem Kind damit Gutes zu tun.Im Umkehrschluss wird für die Kinder daraus die Tatsache, dass Eltern wohl perfekte Menschen sein müssen, denn diese werden im Beisein der Kinder sehr selten korrigiert. Wir haben also die Funktion eines Vorbilds inne, ohne uns das bewusst auszusuchen.

Bewegung kommt in dieses Verhältnis, wenn Kinder in das Alter kommen, in dem ihnen die Missgeschicke der Eltern auffallen. Mit Empörung, Genuss oder kleiner Schadenfreude wird dann gnadenlos der Spiegel vorgehalten. „Mama!! Du hast doch auch vorhin...!!“ beziehungsweise „aber du und Papa, ihr sagt auch immer...!!“ Da bereut man dann ganz schnell das eine oder andere zuvor formulierte ermahnende Wort und erwischt sich bei dem Gedanken, dass das Kind nun leider vollkommen recht hat und man manche Dinge nur noch schwierig wieder wird ansprechen können, weil man sich aus der kindlichen Perspektive disqualifiziert hat. Auch wenn bei allem gilt, dass für Kinder einerseits und ihre Eltern andererseits nicht immer die gleichen Regeln gelten.