Elternkolumne : Zwischen Leuchttürmen und Baustellen

Düsseldorf Unser Autor aus Düsseldorf findet zum Beispiel, dass das Konzept der Inklusion in Kitas verbesserungswürdig ist.

Auf der einen Seite gibt es natürlich Kitas, wie die, die mein Sohn in Pempelfort besucht, in denen sowohl die Räumlichkeiten als auch das Konzept, das Team, und auch der Betreuungsschlüssel stimmen. Dennoch ist es schwierig diese sehr guten Verhältnisse bei der angespannten Personalsituation flächendeckend zu gewährleisten. Des Weiteren ist das Konzept der Inklusion in Kitas verbesserungswürdig, es hört sich auf dem Papier gut an. Der Gedanke ist es ja auch, und so spielen „besondere“ Kinder mit normalen Kindern zusammen und so werden beide Seiten sensibilisiert. In der Praxis sieht es leider häufig so aus, dass der Betreuungsschlüssel einfach etwas verkleinert wurde und die Sonderpädagogen dadurch eingespart wurden. Dies führt zu einer Mehrbelastung und teilweise auch einer Überforderung der Erzieherinnen. Früher gab es spezielle Kitas für besondere Kinder in denen Sonderpädagoginnen die Kinder gezielt gefördert haben, und die Kinder sich so zudem als integraler Teil einer Gruppe fühlen. Hier sollte auch über bessere Strukturen nachgedacht werden.