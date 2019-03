Elternkolumne: Mit Kinderaugen durch die Großstadt

Elternkolumne Falschparker behindern die Sicht. Marcel Scherrer fordert mehr Rücksicht von Autofahrern und mehr Ideen von der Politik.

Mit meinem fünfjährigen Sohn übe ich, wie er den Weg zur Kita sicher durch den Straßenverkehr meistert. Leider muss ich feststellen, dass dies durch falsch geparkte Autos in Kreuzungen oft zu einem gefährlichen Unterfangen wird. Mein Sohn kann nicht über die Autos schauen und muss oft fast bis zur Straßenmitte gehen, bis er die Fahrbahn überblicken kann. Teilweise stehen Autos an der Kreuzung Stoßstange an Stoßstange, so dass er mit Roller oder Rad nicht an den Falschparkern vorbei kommt.