Eltern-Kolumne : Struktur gibt Sicherheit

Unser Autor: Torben von Spreckelsen.

Düsseldorf Wie man eine Basis schafft und Kindern einen ersten Orientierungssinn gibt.

Vom ersten Herzschlag und dem ersten Kicken an sind unsere kleinen Engel schon lange bevor sie das Licht der Welt erblicken in Bewegung. Innerhalb des ersten Jahres entwickelt sich das Sehen, von anfangs nur durch einen Schlitz und in Schwarz-Weiß bis hin zur 360 Grad Ultra-Full-HD-Auflösung in kristallklaren Farben. Die Entwicklung des Gehirns macht einen Quantensprung vom reflexartigen Schreien über das erste Brabbeln bis hin zum ersten Wort. Die Fortbewegung vom ersten unkontrollierten Strampeln über das Krabbeln bis hin zum zielgerichteten holprigen Laufen.

Sportliche Aktivitäten in dieser Zeit sind nicht nur bei vielen „Mini-DüsseldorferInnen“ erste Begegnungen mit einem Ball, das Babyschwimmen und eventuell auch noch die Krabbelgruppe. Schnell merkt man, ob unsere Kleinen ein Faible fürs Wasser haben, ein kleiner Messi oder Ronaldo oder eine potenzielle Primaballerina in ihnen steckt. Kinder freuen sich wie Bolle auf das Plantschen, Bälle kicken oder Tanzen. Als Elternteil vergisst man des Öfteren, auf die einfachsten emotionalen Dinge bei unseren „Mini-Ichs“ zu achten. Man denkt, dass man ja viel besser weiß, was jetzt gut für die Kinder ist, da die ja noch viel zu klein sind, dies selber wissen zu können. Gerade im Kleinkindes- oder Kindesalter geben Strukturen und Ziele Sicherheit, und Kinder können sich in geregelten Bahnen auch sehr gut entwickeln. Der Hauptmotor, unser innerer Antrieb, der Grund, warum wir zum Beispiel einem Ball hinterherlaufen, tagtäglich auf dem Bolzplatz stehen, ist unser inneres Feuer und unsere Begeisterung für das runde Leder mit allem was dazugehört. Dieses Leuchten in den Augen zu erkennen, gemeinsam ein Segelboot zu bauen, zu zeigen wie man eine Karte liest und einen Kompass mitzugeben ist sehr wichtig. So schafft man eine Basis und gibt den Kindern einen Orientierungssinn.