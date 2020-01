Eltern-Kolumne in Düsseldorf : Ein Freund, ein guter Freund

Eltern-Kolumne in Düsseldorf

Düsseldorf Erste Freundschaften im Kindergartenalter stärken das Selbstbewusstsein und auch die Konfliktfähigkeit.

Über die Kita und die älteren Kinder als Vorbilder entwickeln sie aber dann doch mit etwa drei Jahren ein Interesse an Freunden und Bindungen zu Gleichaltrigen. Dann dauert es auch nicht mehr lange, bis auch die eine oder andere Erzieherin von den ersten kindlichen Konspirationen berichtet. Da geht es um heimliche Treffen der kleinen Freunde im Waschraum, um Ideen auszuhecken. Die gleichaltrigen Jungs stehen derzeit hoch im Kurs. Zu Hause wird nur berichtet, wer heute nicht da war, wer neben wem beim Mittagessen saß und mit wem ganz dringend eine Verabredung ansteht. Die ersten Freundebücher kursieren. Stolz wird der älteren Schwester präsentiert, neben wem man sich eingetragen hat. Gegenüber der Älteren wird deutlichst kommuniziert, dass der eingeladene Freund nur für die kleine Schwester kommt und die Ältere nicht wird mitspielen dürfen. Dass diese daran auch kein großes Interesse hätte, muss ja keiner verraten.

Wenn ein Kind zu uns zum Spielen kommt, erkenne ich unsere Dreijährige kaum wieder. Sie übernimmt die Rolle der Gastgeberin, ist vernünftig, spricht klar, vermittelt, moderiert und fasst ihre Gefühle in Worte. Als Mutter staunt man und lernt seine Kinder von einer anderen Seite kennen. Kleine Konflikte versuchen die Spielkameraden gemeinsam zu lösen, handeln Kompromisse aus und überwachen deren Einhaltung. Als Eltern sollte man der Versuchung widerstehen, sich zu viel einzumischen. Die Kinder merken schnell, mit wem sie sich auch über längere Zeit wohlfühlen. Wer sich zu stark in den Vordergrund drängt, Konflikte nicht gemeinsam lösen möchte oder Konkurrenz aufbaut, wird kritisch gesehen. Andersherum lassen sich Sympathien nicht verordnen. Wenn sich eine Tochter verabreden möchte und Hilfe benötigt, unterstütze ich das. Aber wenn das Bedürfnis nicht geäußert wird, kann ich es akzeptieren, dass Kinder etwas weniger Sozialkontakte haben. Gerade in den Ferien führt das auch zu Entspannung und Abstand vom Trubel. Aber da sind ja Kinder ebenso unterschiedlich wie Erwachsene. Das eine Kind tanzt entspannt für sich im Zimmer, während das andere auf die nächste Verabredung hinfiebert. Kerstin Roske