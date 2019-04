Eltern in Düsseldorf klagen : Wieso viele Schüler nicht an ihrem Wunschgymnasium angenommen werden

Janna Heinemann erhielt keinen Platz am Geschwister-Scholl-Gymnasium. Am Luisen-Gymnasium ist die Sechstklässlerin aber sehr zufrieden. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Wer nach der Grundschule auf ein bestimmtes Gymnasium will, braucht starke Nerven. Mehr als 100 Kinder mussten in Düsseldorf einen anderen Standort wählen. Die Stadt baut neue Gymnasien, braucht aber auch für die G9-Rückkehr Kapazitäten.

Noch gut erinnert sich Janna Heinemann an den Tag, als sie erfuhr, dass sie am Geschwister-Scholl-Gymnasium nicht angenommen wurde. „Nicht so prickelnd“ sei das gewesen, meint die Sechstklässlerin, die heute das Luisen-Gymnasium besucht. Zu siebt seien sie damals gewesen. Nur eine Freundin sei am „Scholl“ angenommen worden, „die meisten gingen dann zum Görres, ich wollte lieber zum Luisen“, sagt die Jugendliche. Inzwischen ist sie dort so zufrieden, „dass ich meinem jüngeren Bruder geraten habe, sich gleich dort anzumelden“.

Trotzdem kritisiert ihre Mutter Jeannine das Verfahren und empfindet es als „fragwürdig“. Daran, dass am Ende wirklich das Los über Annahme oder Ablehnung entscheidet, hat sie Zweifel. „Man sagt das, um die Dinge rechtlich abzusichern.“ Aber wenn die sieben Weggelosten alle aus derselben Klasse kämen, werfe das doch Fragen auf.

Info Rund die Hälfte will aufs Gymnasium Anmeldungen Im ersten Durchgang im Februar hatten sich 2178 Jungen und Mädchen an einem städtischen sowie weitere 703 an einem religiös geprägten Gymnasium angemeldet. Das entspricht rund der Hälfte der Kinder, die an die weiterführende Schule wechseln werden. Prüfung Zurzeit prüft die Verwaltung, ob am Leibniz-Montessori-Gymnasium ein vierter Zug eingerichtet werden kann.

Gibt es weitere Fälle?

Ja. So wie der jungen Bilkerin ergeht es jedes Jahr einer dreistelligen Zahl von Viertklässlern. Ihr Pech: Sie haben sich an einem sehr nachgefragten Gymnasium angemeldet, ziehen den Kürzeren und müssen an eine andere Schule umberaten werden.

Zu denen, die das aufregt, gehört auch Joe Lüder. Sein neunjähriger Sohn wollte ab August auf eines der beiden Gerresheimer Gymnasien gehen. Doch daraus wurde nichts. „Sein ganzes Leben ereignete sich bislang in diesem Stadtteil: Kita, Grundschule, Sportverein, Freunde“, sagt der Vater. Das Schlimmste sei aber gewesen, „dass er lange Zeit dachte, etwas falsch gemacht zu haben, irgendwie nicht gut genug zu sein für die Wunschschule.“

Können Schulen solche Überhänge vermeiden?

Nicht immer. „Wir fühlen sehr mit den Betroffenen und versuchen alles, um die größtmögliche Zahl an Kindern aufzunehmen“, sagt Kerstin Abs, Leiterin des Marie-Curie-Gymnasiums, das einer Hand voll Bewerbern in diesem Jahr absagen musste. Eigentlich ist ihre Schule dreieinhalb-zügig.

Rein rechnerisch müssten also in einem Jahr drei und im nächstfolgenden Jahr vier Klassen pro Jahrgang neu aufgenommen werden. Mehrere Male habe ihre Schule sogar fünf Züge aufgenommen, um die Situation zu entschärfen. Aber das könne man nicht beliebig oft wiederholen, meint Abs. Die Raumkapazitäten seien begrenzt, insbesondere bei den Naturwissenschaften.

Kann die Stadt steuernd eingreifen?

Grundsätzlich schon. „Wir erweitern Standorte, werden unter anderem im Grafental sowie an der Weberstraße in Bilk neue Gymnasien errichten“, sagt Schuldezernent Burkhard Hintzsche. Allerdings bedeute eine Erweiterung nicht automatisch, dass in größerem Umfang aufgenommen werde.

Zwar würden sowohl das Marie-Curie- als auch das Gymnasium am Poth (dort wurden mehr als 20 Schüler abgelehnt) baulich erweitert. „Aber durch die Rückkehr zu G9 wird künftig ein Jahrgang mehr unterrichtet“, sagt Hintzsche. Und die dafür erforderlichen Räume werde es nur geben, „wenn wir auf eine Erhöhung der Klassen auch einmal verzichten“.

Wenig Spielraum sieht der Stadtdirektor auch beim besonders nachgefragten Humboldt-Gymnasium. „Die letzten Flächenreserven auf dem Grundstück brauchen wir für die Rückkehr zu G9 und ein sechszügiges Gymnasium mit knapp 1500 Schülern halte ich nicht für handhabbar“, meint Hintzsche.

Ist das Verfahren transparent?