Elisabethstraße in Düsseldorf: In der Tankstelle gibt es nun Wein statt Sprit

In der Tankstelle gibt es nun Wein statt Sprit

Elisabethstraße in Düsseldorf

Düsseldorf Aus der Hebebühne für Autos wurde eine Probier- und Verkaufstheke, aus dem verglasten Kassenraum ein neues Büro. Ein Ortsbesuch.

Immer öfter werden in der Innenstadt wie beispielsweise zuletzt auch auf der Ulmenstraße, an der Bach- und Rossstraße oder am Carlsplatz Tankstellen - einst Symbol von Aufstieg und Mobilität - geschlossen: Aus wirtschaftlichen Gründen, aber auch, weil sie unter Häusern mitten im Wohngebiet nicht mehr erwünscht sind.