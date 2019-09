Geschichte in Düsseldorf : Zwei Frauennamen für Derendorf

Derendorf Nach Rose Ausländer und Elfriede Bial sind jetzt zwei Straßen benannt worden. Nur ein Bruchteil der Straßen im Stadtbezirk 1 tragen Frauennamen. Das will Bezirksbürgermeisterin Marina Spillner ändern.

Rose Ausländer, geboren 1901, war eine der bedeutendsten deutschsprachigen Lyrikerinnen. Sie kam Mitte der 1960er Jahre nach Düsseldorf, weil sie vom jüdischen Leben in der Stadt hörte. Im Nelly-Sachs-Haus erlebte sie ihre produktivste Phase und verfasste in ihrem Alterswerk auch Gedichte über ihre neue Heimat Düsseldorf. Sie starb 1988. Elfriede Bial wurde 1886 in Schlesien geboren. 1909 wurde sie Krankenschwester bei der Synagogengemeinde Düsseldorf. In der Zeit des Nationalsozialismus war sie den Menschen der jüdischen Gemeinde trotz eigener Verfolgung eine große Hilfe und Stütze. Sie starb 1944 in Auschwitz, nachdem sie ab 1938 mehrere Kindertransporte nach England begleitet und im Ghetto von Litzmannstadt alte Menschen gepflegt hatte. „Rose Ausländer und Elfriede Bial navigieren uns ab heute, wie Sterne damals, den Weg“, sagt Ran Ronen von der jüdischen Gemeinde.