Stadtplanung : Elf Spielplätze stehen im Masterplan

Nach und nach werden alle Spielplätze der Stadt saniert oder ganz neu konzipiert.Der Spielplatz am Hermannplatz wurde im April 2022 eröffnet. Elf weitere sollen 2023 und 2024 folgen. Foto: Landeshauptstadt Düsseldorf/Michael Gstettenbauer

Düsseldorf Nach und nach werden die Kinderspielplätze im Stadtgebiet saniert oder ganz neu konzipiert. Nun liegen die Pläne für die Jahre 2023 und 2024 vor. An insgesamt elf Standorten soll in den kommenden Jahren gebaut werden.

Die Spielplatzkommission hat sich in den vergangenen Monaten mehrfach getroffen, einerseits zu Rundfahrten bereits fertig gestellter oder derzeit im Bau befindlicher Spielplätze, aber auch um für die Jahre 2023 und 2024 einen „Masterplan Kinderspielplätze“ zu entwickeln. Im Ausschuss für öffentliche Einrichtungen soll am Freitag darüber abgestimmt werden, ob die Bau- und Planungsmaßnahmen mit Kosten von jeweils 792.300 Euro in den beiden kommenden Jahren angegangen werden. Einzig der Stadtrat und die Haushaltsplanungen könnten den Plänen noch entgegen stehen.

Nach der Vorlage sollen 2023 sechs Spielplätze saniert oder neukonzeptioniert werden, 2024 folgen weitere fünf. Die Bestandsaufnahme und -analyse durch die Kommission ist dabei bereits 2021 und 2022 erfolgt und liefert die Grundlage für die nun vorliegenden Masterpläne.

Neanderstraße Der rund 2300 Quadratmeter große Spielplatz im Stadtbezirk 2 (Flingern-Nord) liegt zwischen den Häusern auf einer Tiefgarage. Der Entwurf legt einen Schwerpunkt auf Kleinkinder, bringt aber auch generationenübergreifende Elemente mit ins Spiel. Dazu gehören etwa Urban Gardening Flächen. Außerdem soll die angrenzende Kindertagesstätte mit in das Konzept eingebunden werden. Die Kosten werden mit 150.000 Euro angegeben.

Leo-Statz-Platz Im Stadtbezirk 3 (Unterbilk) liegt der Spielplatz am Leo-Statz-Platz mit 1250 Quadratmetern in einer kleinen Grünanlage. Der bauliche Zustand der Geräte macht eine grundlegende Sanierung erforderlich, wie die Kommission angibt. Dabei entstehen Kosten von 250.000 Euro.

Cloppenburger Weg Direkt am Kittelbach in Unterrath gelegen erstreckt sich der Spielplatz im Stadtbezirk 6 über 3720 Quadratmeter. Hier plant die Kommission ein komplett neues Konzept, um allen Altersgruppen ein geeignetes Spielangebot bieten zu können. Die Kosten sollen bei 120.000 Euro liegen.

Limburgstraße Rund 72.300 Euro soll der Spielplatz an der Limburgstraße kosten. Im Stadtbezirk 7 (Grafenberg) wurde 2021 bereits der rund 700 Meter entfernte Spielplatz an der Gutenbergstraße erweitert und umgebaut. An der Limburgstraße sollen nun insbesondere die Spielbedürfnisse von Kleinkindern abgedeckt werden.

Am Schwalbenberg In der Ortsmitte von Unterbach (Stadtbezirk 8) identifiziert der Grünordnungsrahmenplan den rund 1300 Quadratmeter großen Spielbereich als zentralen Anlaufpunkt für die Kinder des Ortsteils. Daher soll der Platz für 150.000 Euro neu konzipiert werden. Alle Altersgruppen sollen berücksichtigt werden. Der „alte schattenspendende Baumbestand“ soll mit eingebunden werden.

Posener Straße Die Spielfläche im Stadtbezirk 8 in Lierenfeld liegt in einem Innenhof und umfasst 3220 Quadratmeter. Hier soll die nicht mehr funktionierende Wassermatschanlage saniert werden, die Kosten dafür belaufen sich auf 50.000 Euro.

Ab 2024 sollen folgende Spielplätze in Angriff genommen werden:

Hanielpark Der rund 5300 Quadratmeter große Spielplatz im Hanielpark in Flingern-Nord (Stadtbezirk 2) soll ein neues Gesamtkonzept erhalten, das für Klein- und Schulkinder passendes Spielgerät bietet. Die Kosten sollen bei 150.000 Euro liegen.

Kölner Straße Der Spielplatz an der Kölner Straße in Oberbilk (Stadtbezirk 3) ist umgeben von Immobilien und umfasst eine Fläche von etwa 1200 Quadratmetern. Hier soll gemeinsam mit den Anwohnern ein neues Nutzungskonzept entwickelt werden. Laut Vorlage sollen dabei die Aspekte Transparenz, Einfriedung und soziale Kontrolle im Fokus stehen. Dafür sollen 200.000 Euro zur Verfügung stehen.

Müllers Wiese Das große Areal des Waldspielplatzes im Stadtbezirk 6 in Rath umfasst 9680 Quadratmeter. Hier soll für 142.300 Euro eine Grundsanierung erfolgen.

Nixenstraße/Werstener Deckel Die kleinen vereinzelten Spielbereiche auf diesem Gebiet in Wersten sollen zu einem zentralen Spielplatz zusammengefasst werden. Geschaffen werden sollen Angebote für Klein- und Schulkinder für rund 150.000 Euro. In der Nähe der Ohligser Straße, wenige hundert Meter entfernt, soll perspektivisch die Möglichkeit entstehen, einen Jugendplatz zu entwickeln.

Heiligenhauser Straße In Hassels (Stadtbezirk 9) stehen 150.000 Euro zur Verfügung, um den Spielbereich komplett neu zu gestalten.