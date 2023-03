Lossprechungsfeier in Düsseldorf „Elektroniker ist einer der geilsten Berufe Deutschlands“

„Ihr habt alles richtig gemacht“, sagte Kai Hofmann in seiner Begrüßungsrede. „Eine Ausbildung im Herzstück des Handwerks, in einem der geilsten Berufe Deutschlands.“ Hofmann ist selbst Elektro-Meister und führt einen Betrieb in Eller. Er appellierte an die Gesellen, Fehler zu machen und daraus zu lernen, „denn so gewinnt ihr Selbstvertrauen“. Auch ein Stromschlag könne eine wertvolle praktische Erfahrung sein.