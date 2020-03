Wirtschaft in Düsseldorf : Elektro-Innung: 128 Auszubildende erhalten Gesellenbriefe

Düsseldorf Vor rund 600 Gästen im Rheingoldsaal betonte Obermeister Kai Hofmann die Bedeutung des Elektrohandwerks.

Die CDU-Landtagsabgeordnete Angla Erwin wies in ihrem Grußwort darauf hin, dass die rund 190.000 Handwerksbetriebe in NRW mit mehr als einer Million Beschäftigten einen Jahresumsatz von mehr als 120 Milliarden Euro erzielen. Sie forderte, die Attraktivität des Handwerksberufs für Frauen müsse gestärkt werden. Oberbürgermeister Thomas Geisel unterstrich in seiner Ansprache nicht nur die wirtschaftliche Bedeutung der etwa 7500 Handwerksbetriebe für Düsseldorf, sondern auch die Wichtigkeit des dualen Systems („Darum beneidet uns die ganze Welt.“). Mit Blick auf die Herausforderungen der digitalen Zukunft und das Stickwort Smart City“ betonte Geisel, dass das Elektrohandwerk besonders in Düsseldorf unverzichtbar sei. „Sie alle werden gebraucht.“ Unter den Gästen des Abends waren auch Stadtdirektor Burkhard Hintzsche, Handwerkskammerpräsident Andreas Ehlert und der CDU-Bundestagsabordnete Thomas Jarzombek.