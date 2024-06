Orkan zerstörte 30.000 Bäume Zehn Jahre nach Ela – es grünt wieder in Düsseldorf

Auch im Stadtgebiet war die Zerstörung allgegenwärtig. Jeder fünfte Straßenbaum wurde in Mitleidenschaft gezogen. Rund 3000 Bäume gingen verloren und mussten gefällt werden – das waren fünf Prozent aller Straßenbäume. Die größten Verluste gab es in der Nähe zum Rhein, etwa rund um die Rheinuferstraße, die Cecilienallee, die Rotterdamer Straße und am Hofgartenufer. Auch die Baumbestände an der Heinrichstraße und der Kaiserswerther Straße wurden stark beschädigt. In den Jahren nach dem Sturm pflanzte die Stadt 2800 Straßenbäume nach.