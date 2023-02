An der Brehmstraße in Düsseldorf Solarkraftwerk auf Dach des Eisstadions in Betrieb

Von der Brehmstraße aus ist nicht zu erkennen, was sich am dortigen Eisstadion verändert hat. Erst die Vogelperspektive ermöglicht den Blick auf die neue Photovoltaik-Anlage mit 2000 Solarmodulen. Diese produziert zukünftig so viel grünen Strom, wie ihn rund 200 Vier-Personen-Haushalte benötigen. Am Montag ist die Anlage in Betrieb gegangen. Vertreter der Landeshauptstadt und der Stadtwerke stellten das Projekt vor.