An der Kappeler Straße in Benrath : Eissporthalle startet in die neue Saison

Düsseldorf Die Bahn in Benrath ist ab Freitag wieder für Besucher geöffnet. Sorgen bereitet die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöste Energiekrise.

Über eine Verschiebung des Saisonstarts habe sie nicht nachgedacht, sagt Anja Mathis. Die Leiterin der Benrather Eissporthalle blickt angesichts der Energiekrise allerdings besorgter auf die anstehende Betriebszeit. „Wir sind sehr aufmerksam und sprechen uns mit allen Beteiligten, insbesondere den Energieversorgern ab, um auf mögliche Entwicklungen reagieren zu können“, sagt sie. Die Eissporthalle verbrauche mit ihrer Kälteanlage viel Strom, die Klimaanlagen und Heizungen in der Halle funktionierten mit Gas. Trotzdem soll am Freitag, 26. August, die neue Saison an der Kappeler Straße starten.

„Die Bewegung für Kinder und Jugendliche hat während der Pandemie so stark gelitten, dass wir es als unsere gesellschaftliche Verantwortung ansehen, die gerade erst wieder angelaufenen Ausbildungen für die Jugend so lange wie möglich abzusichern“, so Mathis. Da die Saison in der Eissporthalle nach dem Schulbetrieb gerichtet werde, gebe es aktuell keine Einschränkungen. „Trotz steigender Energiekosten haben sich Sportminister der Länder dafür stark gemacht, Sportbetriebe so lange wie möglich für den Sport- und Lehrbetrieb offen zu halten“, sagt Mathis. Um Energie zu sparen, werden in Verwaltungsräumen und Umkleidekabinen in Benrath die Temperaturen abgesenkt.