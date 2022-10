Am 26. November geht es ohne Inklusionshelfer aufs Eis : Eissporthalle Benrath bietet neue Inklusionslaufzeit

Düsseldorf Großen Zuspruch erfährt die neue Eissporthalle zu Beginn ihrer zweiten Saison auch bei den öffentlichen Laufzeiten und beim Kursangebot. Die Besucherzahlen steigen. Die Eislaufkurse sind weitgehend ausgebucht.

In der Eissporthalle Benrath soll das Angebot „Eislaufen für Menschen mit Behinderung“ fortgesetzt werden. Nach einer erfolgreichen Auftaktveranstaltung im September, zu der die Stiftung der Eissporthalle Benrath und das Sportamt der Stadt Düsseldorf Gehandicapte mitsamt Freunden und Familien an die Kappeler Straße eingeladen hatten, bietet die Eissporthalle am 26. November von 14 Uhr bis 16 Uhr erstmals eine öffentliche Inklusions-Laufzeit an.