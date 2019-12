Vor dem Spiel in Düsseldorf : Eisern Union – Fortunas Gegner ist besonders

Union Berlin feiert im Mai den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Das Stadion an der alten Försterei bietet viel von dem, was echte Fans schätzen – beispielweise reichlich Stehplätze . Foto: dpa/Britta Pedersen

Düsseldorf Wer immer es sich mit dem Anhang der Eisernen verderben will, der benutze einfach das Wort Kult. Unabhängig davon, dass dieser Klub sich das Etikett reichlich verdient hat, ist es in Köpenick ziemlich verpönt.

Weiterleiten Drucken Von Mathias Bunkus

Die Bundesliga, das gelobte Land. Zeit, Geld zu scheffeln. Ein kleines unbeugsames Dorf im Südosten der Hauptstadt hört aber nicht auf, den kapitalistischen Eindringlingen in ihren geliebten Sport Widerstand zu leisten. Union machte erst einmal etwas Außergewöhnliches. Die Eintrittspreise blieben nach dem Aufstieg auf Zweitliganiveau. Ungewöhnlich! Aber nicht untypisch für diesen Klub.

Natürlich ist man gern etwas anders. Aber im Stadion geht es nur um die drei großen B - Bratwurst, Bier und Ball. Keiner präsentiert irgendwas, höchstens das Team Fußball und das für einen Aufsteiger derzeit auf überraschend hohem Niveau. Und vor allem wird dort gestanden. Willentlich! 3400 Sitzplätze sind weit unter den im Lizenzierungsverfahren geforderten 8000 Sitzplatzschalen entfernt. Selbst nach dem angestrebten Ausbau auf 37.000 Plätze sind mit 27.000 die überwiegenden Anzahl der Plätze für Steher vorgesehen. Sitzen ist für den Arsch in Köpenick. Wer immer es sich mit dem Anhang der Eisernen verderben will, der benutze einfach das Wort Kult. Unabhängig davon, dass dieser Klub sich das Etikett reichlich verdient hat, ist es in Köpenick ziemlich verpönt.

Um jeden noch so kleinen Schritt in Richtung Wirtschaftlichkeit – von Kommerzialisierung muss man da gar nicht erst sprechen – wird im Klub gerungen zwischen der Anhängerschaft und den Vereinsverantwortlichen. Ex Mufti wird da wenig entschieden, auch wenn kaum was gegen den Willen des allgewaltigen Klubpräsidenten Dirk Zingler geht, der seit 2004 der Ober-Eiserne ist.

Der Zusammenhalt, das inflationäre in Deutschland benutzte Wort von der Familie, ist bei Union nicht gespielt. Es ist tatsächlich in der Klub-DNA verankert. Was von außen oft an eine Sekte erinnert, hat den Köpenickern mehrfach den Allerwertesten gerettet. In den 90ern wurde erstmal der finanzielle Kollaps mit einer großen Demo durchs Brandenburger Tor eingeleitet. Die setzte eine Kettenreaktion in Gang, die am Ende Michael Kölmel als Retter auf den Plan rief. Der ist bei Union anders als bei vielen anderen Vereinen in bis heute übrigens noch gut gelitten. Im Jahr 2004 spendeten die Fans bei der Kampagne „Bluten für Union“ im wahrsten Sinne des Wortes ihren Lebenssaft, um mit den erhaltene Spenden ihren Klub zu alimentieren.

Nicht vergessen werden sollte der Stadionbau vor elf Jahren, als über 2000 Unionfans in einem freiwilligen Subbotnik und nur angeleitet von einer Handvoll Fachleute die Alte Försterei über rund 15 Monate eigenhändig sanierten. Knapp drei Jahre später zeichneten die Anhänger für 2,7 Millionen Euro Aktien für den Tribüneneubau. Gegen ihren Willen kann der Stadionname nie veräußert werden. Die einzige Enttäuschung war seinerzeit, dass auch aus Gewährleistungsgründen Firmen die Tribüne errichten mussten, keiner mit anpacken durfte. Weltweite Beachtung erhielten die Eisernen natürlich auch durch ihr Weihnachtssingen, das 2003 in finsteren Zeiten durch 89 Fans begründet wurde, die bei Nacht und Nebel mehr oder weniger illegal ins Stadion eindrangen und dort bei Glühwein und Keksen festliche Weisen schmetterten. Heute kommen 28.500 Besucher am Vorabend des Heiligen Festes im Stadion zusammen, längst wird dieses Singen kopiert in der Restrepublik. Vieles von dem, was im Umfeld des Klubs heute ein fester Bestandteil im Terminkalender ist, wurde sozusagen graswurzelmäßig von unten entwickelt. Das alljährliche Drachenbootrennen, das seit 2006 alljährlich aufgeführte Theaterstück, das sich selbst in künstlerischen und damit oft nicht fußballerischen Kreisen der Stadt großer Beliebtheit erfreut. Im Stadion herrschen zudem drei eiserne Regeln: 1) Pfeife nie dein Team aus. 2) Mache nie einen aus der Mannschaft zum Sündenbock und 3) Verlasse das Stadion nie vor dem Abpfiff. Natürlich muss das jeder neuen Fan-Generation wieder vermittelt werden. Und seit dem Aufstieg sind die Köpenicker immens gewachsen. Aus rund 22.000 Mitgliedern wurde 34.000. Tickets gibt es nur für Ausweisinhaber. Die Nachfrage an jedem einzelnen Spieltag ist so groß, dass Union die nach Abzug des Gästekontingents (2200) und der Dauerkarten (11.500) verbliebenen rund 8000 Tickets unter den Mitgliedern verlost.