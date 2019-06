Freizeit in Düsseldorf : „Eiszeit” an der Benderstraße verzichtet auf Plastik

Gerresheim Im Eiscafé „Eiszeit” wurde die Saison mit einem ambitionierten Projekt begonnen: Fortan soll komplett auf Plastik verzichtet werden.

Schon seit der Eröffnung des Cafés im Februar 2017 spielt die Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle: So wird beispielsweise der Kaffee aus einer regionalen Rösterei bezogen. Hinzugekommen ist in diesem Jahr die Bio-Zertifizierung der Milchprodukte im Eis. Und nun fallen auch noch Plastikverpackungen weg: Produkte wie Strohhalme, Löffel und Schalen, die vorher aus Plastik waren, wurden bereits durch Alternativen aus gebundener Maisstärke ausgetauscht. Kaffeebecher und Schalen aus Zuckerrohr, die ebenfalls biologisch abbaubar sind, ersetzen nach und nach konventionelle Produkte. Das sei aber erst der Anfang, sagt Anett Aziz, Mitgeschäftsführerin der Eisdiele (neben Begründer Detlef Barth). Sie ist noch nicht ganz zufrieden, denn nach wie vor werden diese Produkte nur einmalig genutzt. Die neuen Verpackungen werden den Kunden gut sichtbar präsentiert. Das Bewusstsein der Menschen wird zusätzlich durch nicht ganz ernst gemeinte Nachfragen wie „Meere retten oder Deckel?” angeregt, wenn Kunden einen Kaffee zum Mitnehmen bestellen und wählen können, ob sie zusätzlich einen Deckel auf dem Becher haben möchten.

Beim Thema Kaffee „to go“ gehen die Besitzer noch weiter: In Zukunft soll die sogenannte „Good Cup” eingeführt werden. Dabei handelt es sich um einen Becher, der gegen Pfand mitgenommen werden und anschließend wieder in der Eisdiele oder in anderen teilnehmenden Läden abgegeben werden kann. In der Innenstadt funktioniere das schon gut, in Gerresheim sei das System aber noch nicht verbreitet.