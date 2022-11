Kö on Ice in Düsseldorf : Altbier auf der Alm und lässige Runden auf dem Eis

Oscar Bruch auf der Bahn für das Eisstockschießen. Foto: Brigitte Pavetic

Düsseldorf Oscar Bruchs Winterwelt an der Kö in Düsseldorf startet mit Schlittschuhlaufen und einer Hütte für Charity-Aktionen in die Weihnachtssaison. Füchschen-Alt soll es geben und deftige Kost wie in Bayern.

Am Freitag öffnet wieder die Winterwelt an der Königsallee. Dabei startet Initiator Oscar Bruch mit einigen Neuerungen. Sechs statt wie früher vier Bahnen sind für die Fans des Eisstockschießens vorgesehen. Dafür wurde eine Kunstbahn konzipiert, um Energie zu sparen. Damit produziere er 40 Prozent weniger Strom, wie er am Mittwoch bei der Präsentation der Anlage auf dem Corneliusplatz vor dem Steigenberger Parkhotel sagte.

Der Rest sei eine übliche Eisfläche, auf der die Gäste Schlittschuh laufen können. „Diese ist nun verkleinert zugunsten der Kunstbahn – statt 1700 Quadratmeter sind es nun 1200.“ In seiner zweigeschossigen Alm wird es neben Glühwein und Alt sowie Pils aus der Hausbrauerei Füchschen typisch bayrische Kost geben wie ein Vesperbrett. Die Alm bleibt unbeheizt, Bruch verzichtet weiterhin auf Heizpilze und verspricht eine Durchschnittstemperatur von 17 Grad.

Neben die Winterwelt am Nordende der Kö soll im November noch ein Pavillon dazukommen. Dafür will Bruch den Platz des Pop-up-Pavillons der Modemarke Armani nutzen, der gerade im Aufbau ist und bis 27. November stehen soll. Bruch plant dort dann eine eigene Hütte für Charity-Zwecke, das Motto lautet „Düsseldorf zeigt Herz“.

Veranstaltungen und Aktionen sollen dort stattfinden, „um den Blick auf die bedürftigen Menschen in der Stadt zu lenken. Verschiedene Einrichtungen sollen die Hütte nutzen können, es wird auch Geld gesammelt.“ Vom 1. bis 31. Dezember ist diese Hütte geplant. 15 Organisationen, darunter die Aidshilfe Düsseldorf, die Armenküche oder die Caritas meldeten sich bereits an. Derweil musste Bruch die Preise für die Tickets der Winterwelt um nur 50 Cent pro Person erhöhen – „trotz drastisch gestiegener Energiekosten“. Kinder zahlen nun sechs und Erwachsene acht Euro für ein Winterwelt-Ticket.