Eisbahn in Düsseldorf : Die neue Kö-Alm hat zwei Etagen

Düsseldorf Die Winterwelt „Kö on Ice“ lockt ab dem 12. November wieder zum Eislaufen auf die Königsallee in Düsseldorf. Eine Neuerung gibt es bei der Bewirtung.

Im vorigen Jahr hat Corona die Weihnachtsmärkte vertrieben und auch die Eisbahn an der Könisgallee verhindert. Dieses Jahr soll es anders werden, auch wenn die Pandemie noch eine Rolle spielt. Am 12. November schalten die Kö-Anlieger die Winterbeleuchtung und den Lichterdom an, und auch der Düsseldorfer Schausteller Oscar Bruch lockt wieder zur Königsallee . Die DEG-Winterwelt, auch „Kö on Ice“ genannt, startet an diesem Nachmittag und soll bis Mitte Januar das Eislaufvergnügen im Herzen der Stadt möglich machen.

Die Details des Corona-Konzepts werden noch den aktuellen Gegebenheiten angepasst, alles hängt von der Entwicklung in den kommenden Wochen ab. Ab dem 22.Oktober soll sich zunächst wieder das Riesenrad Wheel of Vision am Burgplatz drehen, Bruch baut es gerade in Dresden ab. Auch am Burgplatz ist der Betrieb bis Mitte Januar geplant. Aktuell herrscht in den Gondeln der Riesenräder Maskenpflicht, es ist nicht unwahrscheinlich, dass dies auch im Winter der Fall sein wird.