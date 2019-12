Einkaufen in Düsseldorf : Einzelhändler mit Geschäft in der vierten Adventswoche zufrieden

Düsseldorf Am Samstag vor dem vierten Advent war die Innenstadt rappelvoll. Am Montag wird noch einmal ein umsatzstarker Tag erwartet.

Die Parkhäuser waren schon am Mittag vielfach ausgelastet, in der City staute sich der Verkehr. In der Mayerschen Buchhandlung war der Andrang so groß, dass Kassen auf allen vier Etagen geöffnet wurden – sonst geschieht dies auf zwei Geschossen.