Demografie im Düsseldorfer Süden Einwohnerzahlen im Süden sinken leicht

Während mehrere Stadtteile des Bezirks 9 noch an andere Bezirke angrenzen und gut mit der Innenstadt verbunden sind, liegt der Stadtbezirk 10 im Düsseldorfer Süden ein gutes Stück entfernt. Fast 25.000 Düsseldorfer leben dort. Daten des Amtes für Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt zeigen, wie sich die Einwohnerzahlen im Süden entwickelt haben. Die aktuellsten Zahlen, die auf Anfrage der RP herausgegeben werden konnten, stammen vom Stichtag 31. Dezember 2021. Wie sich die Einwohnerzahlen verändert haben, wie viele Menschen zu- und fortgezogen sind und welche Altersgruppen in den Stadtteilen der Bezirke 9 und 10 dominieren, folgen in der Auswertung.