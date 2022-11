Steigende Kosten Eintritt am Unterbacher See kostet bald 4,80 Euro

Am U-See wird aber nicht nur Geld eingesammelt, sondern auch ausgegeben, um die Attraktivität des Naherholungsgebietes zu steigern. So wird demnächst der durch ein Starkregenereignis abgesackte Weg wieder hergestellt, voraussichtlich wird von der Bezirksvertretung 8 beschlossen, dem U-See eine Anlage für Eigengewichtsübungen zu finanzieren. Und ein im Wasser stehender Hochseilgarten ist in Planung. „Wir prüfen das gerade“, so von Rappard. „Es gibt Investoren, die es interessiert, und auch der Betreiber des Hochseilgartens am Südstrand ist interessiert, den Hochseilgarten im Wasser zu betreiben.“