Düsseldorfer Schrottgala : Persiflage auf das Preußentum

Düsseldorf Karten für die Schrottgala sind heißt begehrt – und es gibt nur eine Gelegenheit, sie zu kaufen, am 8. Dezember im Uerige. Und auch zum Ticketverkauf gibt es ein Programm.

Die Kandidaten stehen bereits wieder Schlange. „Die Umweltspuren, Trump, die Engländer, Erdogan oder noch so einige mehr könnten den Preis bekommen“, erläutert Schrotti-Juror und -Laudator Frank Küster. „Es sind im Laufe der letzten Monate mal wieder so viele Kandidaten zusammengekommen, die könnten Nümmerchen ziehen.“

Und die „unfreiwillige Bewerbungsfrist“ um den „Ehrenpreis für die schrottigste Jahresleistung 2019“ ist ja noch nicht vorbei. Küster hat vor der Verleihung bei der Schrottgala (21. Februar 2020, 20 Uhr) jedenfalls ein waches Auge auf alle weiteren Anwärter.

„Die Laudatio von Frank ist immer das Highlight der Schrottgala“, konstatiert Düsseldorfs Karnevalsurgestein Hermann Schmitz. Er ist Initiator und Moderator der närrischen Veranstaltung, die sich am karnevalistischen Ursprung orientiert. „Karneval ist ja eine Persiflage auf das Preußentum. Da darf man schon mal vieles anders machen, als man es erwartet“, so Schmitz. Deshalb bekommen bei der Schrottgala auch nicht die verdienten Funktionäre verschiedener Narrenzünfte die so heiß begehrten Orden, sondern jeder Besucher wird mit dem „Narrengold“ ausgezeichnet.