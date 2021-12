Einkaufen in Düsseldorf : Bändchen-Lösung kommt – 2G-Kontrollen im Handel werden vereinfacht

Düsseldorf Der Handelsverband hat am Donnerstagabend mitgeteilt, ab wann der Zugang in Geschäfte auch mit Bändchen möglich ist, wenn einmal eine 2G-Kontrolle erfolgt ist. Zudem steht fest, ob das Weihnachtsmarktbändchen anerkannt wird.

Ab Freitag sind die nötigen 2G-Kontrollen in Geschäften einfacher möglich. Die Händler können nach der Kontrolle Bändchen ausgeben, die dann auch in anderen Läden sowie zeitlich unbegrenzt gültig sind. Anerkannt werden auch die Bändchen für den Weihnachtsmarkt , wie der Handelsverband am Donnerstagabend mitteilte.

Auf die Lösung verständigt haben sich neben Stadt, Handelsverband NRW und Forum Stadtmarketing auch die Industrie- und Handelskammer, Düsseldorf Tourismus und die Werbe- und Interessengemeinschaften. „Wir versuchen nun, die Bändchen so schnell wie möglich in den Handel zu bekommen“, sagt Carina Peretzke, Sprecherin des Handelsverbands. Informationen an die Unternehmen seien am Donnerstagabend rausgegangen. „Wir bitten um etwas Geduld bei der flächendeckenden Umsetzung.“