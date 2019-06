Einkaufen in Düsseldorf : Bessere Noten für die Innenstadt

Düsseldorf Die Kunden sind laut einer Umfrage sehr zufrieden mit den Einkaufsmöglichkeiten in der Stadtmitte. Die Erreichbarkeit mit dem Rad und dem ÖPNV wird besser bewertet als die mit dem Pkw. Mode und Schuhe gibt es aus Sicht der Befragten genug - in einigen Bereichen fehlt ihnen aber die Auswahl.

Die Besucher der Düsseldorfer Innenstadt haben ihrem Einkaufserlebnis noch einmal bessere Noten gegeben als in den Vorjahren. Bei der jüngsten Befragung des Instituts für Handelsforschung kamen die Einkaufsstraßen im Stadtzentrum auf die Gesamtnote 2,1 und erhielten gute bis sehr gute Bewertungen unter anderem in den Bereichen Einkaufen, Gastronomie und Freizeitangebot. In den vergangenen Jahren hatte die Gesamtnote um 2,5 gelegen, wie Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Gallus, erklärte. Die Zufriedenheit wächst unter anderem mit dem Baustellen-Fortschritt im Zentrum.

Knapp 600 Innenstadt-Besucher waren im vergangenen September an einem Donnerstag und einem Samstag befragt worden. Von ihnen gaben 54,4 Prozent an, zum Einkaufen oder für einen Einkaufsbummel in der Stadt zu sein, 28,6 Prozent wollten ein Restaurant oder ein Café besuchen, 12,3 Prozent das Kultur- und Freizeitangebot in der Innenstadt nutzen. Die Verbindung von Erleben und Einkauf gilt Experten als zentrales Thema bei der Entwicklung von Innenstädten. Angesichts der vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten im Netz wünschen sich Kunden beim Bummel vor Ort ein Erlebnis. Dafür spricht auch die lange durchschnittliche Verweildauer (mehr als zwei Stunden) und die Tatsache, dass 85 Prozent der Befragten zumindest gelegentlich den Besuch der Stadt mit einem Restaurantbesuch verbinden.