Neu am Flughafen Heinemann kehrt mit neuen Duty-Free-Shops nach Düsseldorf zurück

Die Geschäfte sind leicht unterschiedlich gestaltet und deuten verschiedene Perspektiven auf Düsseldorf an – auch abhängig von dem Passagierschwerpunkt am jeweiligen Flugsteig. Entsprechend sei auch das Sortiment der Läden leicht unterschiedlich, heißt es von Heinemann. Das mit 1300 Quadratmetern Verkaufsfläche größte der vier Geschäfte befindet sich im Abflugbereich C, dem sogenannten Non-Schengen-Bereich des Airports. Von dort fliegen besonders viele Fernreisende etwa in den arabischen und asiatischen Raum. Das Geschäft an diesem Flugsteig ist optisch leicht an die Königsallee angelehnt, wo Reisende von anderen Kontinenten oft beim Einkaufen in den Luxusgeschäften gesichtet werden. Für Luxusmarken wie Chanel oder Dior gibt es auch in dem Shop eigene kleine Bereiche.