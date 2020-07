Eingestürztes Haus in Düsseldorf : Baugenehmigung wurde zeitgleich mit Einsturz erteilt

Düsseldorf An dem Haus, das in Düsseldorf eingestürzt ist, wurden Bauarbeiten durchgeführt. Die Genehmigung für die Baustelle, auf der eine Person verschüttet wurde und eine weitere als vermisst gilt, hat die Stadt am Montag erst erteilt – zeitgleich mit dem Einsturz des Gebäudes.

Cornelia Zuschke, Beigeordnete für Planen und Bauen der Stadt Düsseldorf, hat am Dienstagnachmittag die Unglücksstelle in Friedrichstadt besichtigt. Am späten Nachmittag sei die Baugenehmigung erteilt worden, etwa zeitgleich mit dem Unglück, berichtet Zuschke. Tatsächlich liefen die Arbeiten an dem Haus in der Luisenstraße aber schon seit Längerem.

„Es gibt Arbeiten, die bedürfen keiner Genehmigung bei der Bauaufsicht“, sagt Zuschke. „Deswegen können wir noch nicht einschätzen, ob das Maß dieser an baugenehmigungsfreien Arbeiten überschritten worden ist oder nicht.“ Der Fall sei so kompliziert und so gravierend, dass die Beigeordnete nicht spekulieren wollte. Man wolle den Fall mit Gutachtern aufarbeiten.

Foto: Christoph Reichwein (crei) 19 Bilder Tag zwei des Rettungseinsatzes am eingestürzten Haus

Zu dem Gerücht, dass vor Ort auch Schwarzarbeiter tätig gewesen sein sollen, könne sie nichts zu sagen, das falle nicht in ihren Bereich. „Das Bild, das sich in diesem Innenhof zeigt, ist verheerend“, sagt Zuschke an der Luisenstraße. Das gesamte Hinterhaus sei bis auf einen letzten Zahn, der noch aufrecht steht, eingestürzt, samt einer großen Wand zum Nachbargrundstück. „Es ist unglaublich viel Baumasse niedergegangen inklusive eines Gerüstes“, so Zuschke.

Im Moment wird von der Feuerwehr und dem THW untersucht, wie tief der Schutt in den Keller eingedrungen ist. „Es geht immer noch darum, einen Menschen zu finden, der in diesem Keller vermutet wird. Dort wird auch mit Kameras und Robotern gearbeitet, um diesen Menschen zu finden“, sagt die Beigeordnete.

Planungsdezernentin Cornelia Zuschke (l.) und die Leiterin des Bauaufsichtsamts, Ulrike Lappeßen, informierten sich an der Unglücksstelle. Foto: veke