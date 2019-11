Wohnserie : Eine Wohnung Marke Eigenbau

Küche mit Ausblick: Katja und Michael Jenner in der oberen Etage ihrer Maisonette – im ehemaligen Speicher. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Aus einer Ruine mit Speicher entstand in über 2000 Arbeitsstunden eine Maisonette-Wohnung mit Dachterrasse.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wenn Michael Jenner durch seine Wohnung geht, begleiten ihn viele Erinnerungen – und ein gutes Gefühl. Schon deshalb: „Fast 90 Prozent haben wir selbst gemacht.“ Eigenleistung mit tatkräftiger Unterstützung seines Vaters, der glücklicherweise selbständiger Handwerker ist. Die beiden haben Wände gezogen, den Fußboden verlegt, die Bäder gekachelt und vieles mehr. Mindestens 2000 Arbeitsstunden stecken in diesen zwei Etagen. Da lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Wenn man sich denn vom Blick der Dachterrasse losreißen kann.

Sie haben lange nach einer geeigneten Eigentumswohnung gesucht, damals als sie noch in Pempelfort wohnten. Und eigentlich wollten Katja und Michael Jenner aus ihrem alten Kiez auch gar nicht weg, „zumal wir Flingern nicht gut kannten.“ Aber dann gestaltete sich die Suche nach einem geeigneten Objekt als schwierig, so verging ein Jahr – und der Radius erweiterte sich. Schließlich fanden sie 2009 auf der Cranachstraße in Flingern eine Wohnung – in ziemlich miesem Zustand, aber mit einer Verheißung.

Info Die RP sucht interessante Wohnungen Serie Die Rheinische Post stellt außergewöhnliche Wohnformen in Düsseldorf vor. Vorschläge Schicken Sie uns Wohn-Vorschläge an duesseldorf@rheinische-post.de, Betreff: „Wohnserie. Oder rufen Sie uns an unter 0211 5052361.

„Allein das Treppenhaus“, erinnert sich Michael Jenner, „war eigentlich zum Davonlaufen.“ Mit rosa Fliesen! Und ohne Aufzug. Die Wohnung war zehn Jahre nicht bewohnt, hatte Löcher in der Decke, Reste von morschem Teppichboden, die Wände waren halb rausgerissen.“ Eine Ruine. Doch darüber war ein alter Speicher mit einem kleinen Ausguck. Michael Jenner, der bei diesem ersten Besichtigungstermin allein war, hatte so eine Ahnung, dass sich daraus etwas machen ließe. Er musste nur noch seine Frau Katja überzeugen.

Eine Innenarchitektin lieferte den Entwurf für eine Maisonette mit einer Dachterrasse von 30 Quadratmetern, Fernblick bis zum Rheinturm und auf die Turmspitzen von fast einem Dutzend Kirchen. Wo damals das kleine Dachfenster war, öffnen sich heute große Terrassentüren: ein lichter Raum, Lebensmittelpunkt der Familie, mit einem Wohnzimmer und offener Küche, großem Esstisch und interessanten Details: Die Heizung ist schmal wie ein Handtuch, reicht aber bis zur hohen Decke. Der Dunstabzug wurde in die Dachschräge montiert und lässt sich per Fernbedienung regulieren. Für die Arbeitsfläche wurde dunkelgrauer Basalt verwendet, ein weicher Stein, der auch nach Jahren noch makellos wirkt. „Die Platte wiegt über 150 Kilo und war sperrig, die haben wir mit sechs Mann hochgeschleppt“, erinnert sich Michael Jenner.

Neben der Holztreppe in die untere Ebene der Wohnung blickt man durch eine begehbare Glasscheibe hinunter. Die hat neben der reizvollen Optik einen praktischen Zweck: So fällt Tageslicht in den unteren Flur mit vielen knapp 2,30 Meter hohen Türen. In dieser Etage sind der Eingang der Wohnung, zwei Bäder, Arbeits- und Schlafzimmer für das Paar und Töchterchen Marlene, deren Reich auch gleich die Vorlieben der Siebenjährigen spiegelt: Pferde in allen Variationen.

Ein Jahr haben Vater und Sohn für die Sanierung der Wohnung gebraucht, nachdem der Hauseigentümer das Dach anheben und neue Fenster einbauen ließ. Heute fährt auch ein Lift zur Dachwohnung, und statt rosa Kacheln hat das Treppenhaus einen dezent grauen Anstrich. Während der Bauzeit war Michael Jenner noch freiberuflich tätig, „ich habe tagsüber acht Stunden in der Wohnung gearbeitet und danach meinen Job gemacht.“ Acht Kilo Gewicht hat er in dieser Zeit verloren.

Vor dem Umbau war viel Phantasie war gefragt, um sich vorstellen zu können, was aus der Ruine werden könnte. Foto: ujr

Heute ist der Clou der doppelstöckigen Wohnung eine große Dachterrasse mit Blick bis zum Rheinturm. Foto: ujr

Alles selbstgemacht! Das gilt nicht nur für die Wohnräume, sondern auch für das Bad mit seinen großen beigen Kacheln und einem Mosaikband. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Durchblick: Tochter Marlene (7) auf einer begehbaren Glasscheibe. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)