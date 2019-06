Eine Welt Forum : Einsatz für eine menschenwürdige Welt

Düsseldorf Das Düsseldorfer „Eine Welt Forum“ ist das Netzwerk für Entwicklungszusammenarbeit in der Stadt, es ist bundesweit das älteste Netzwerk dieser Art. Die Aktivitäten von mehr als 250 lokalen Initiativen, Gruppen und Vereinen, die auf allen Kontinenten der Erde Bildungs-, Gesundheits- und Infrastrukturprogramme fördern, werden koordiniert und betreut.

Die Anfänge des Netzwerks liegen bereits im Jahr 1979. „Als junger Mensch erfuhr ich Mitte bis Ende der 1970er Jahre aus dem Fernsehen von den Nachwirkungen des Krieges in Vietnam, der Apartheid in Südafrika und wollte mich engagieren“, erinnert sich der heutige Geschäftsführer Ladislav Ceki an diese Zeit. Es gab schon damals einzelne ehrenamtlich tätige Initiativen in Düsseldorf – etwa die in Lateinamerika engagierten Gruppen – die begonnen hatten, sich miteinander auszutauschen und gemeinsame Aktionen zu planen. Und weil es gemeinsam einfacher ist, Aktivitäten bekannt zu machen und eine politische Diskussion anzustoßen, wurde zunächst das Netzwerk gegründet, im Jahr 1990 folgte dann die Gründung des gemeinnützigen Vereins.