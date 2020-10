Verkehr in Düsseldorf : Eine Veloroute für den Südring

Verkehr in Düsseldorf

Am Südring soll eine Veloroute gebaut werden. Foto: Christoph Schroeter

(arc) Die Maßnahme ist zwischen Josef-Kardinal-Frings-Brücke und Völklinger Straße geplant. Baubeginn soll im nächsten Jahr sein, die Kosten betragen fast drei Millionen Euro.

Die Stadt plant, für fast drei Millionen Euro eine Veloroute zwischen Josef-Kardinal-Frings-Brücke entlang des Batterieweges und der Völklinger Straße zu errichten. Das Vorhaben ist mit der vorgesehenen Ausbauplanung für den Ersatzneubau der Brücke Aderkirchweg/Südring und mit der Verlegung des barrierefreien Ausbaus der Haltestelle „Josef-Kardinal-Frings-Brücke“ abgestimmt. Die beiderseits am Südring verlaufenden, gemeinsamen Geh- und Radwege sind Bestandteil des Radhauptnetzes, entsprechen aber nicht dem Planungsstandard. Der Straßenoberbau der Geh- und Radwege ist auf diesem Abschnitt aufgrund von Wurzelanhebungen der angrenzenden Alleebäume teilweise in einem schlechten Zustand. Darüber hinaus verfügen die Fuß- und Radverkehrsanlagen nicht über ausreichend breite Querschnitte.

Um einen vernünftigen Ausbau zu erreichen, ohne die straßenbegleitende Platanenallee zu beeinträchtigen, ist eine Verlegung der Wege an die äußeren Ränder des Böschungskörpers und somit hinter die Baumreihen geplant. Hier ist eine überwiegende Führung auf bereits versiegelten oder als Verkehrsweg genutzten Flächen vorgesehen. Die Länge der Ausbaustrecke beträgt rund 860 Meter auf der Nordseite in Fahrtrichtung Neuss sowie 890 Meter auf der Südseite in Fahrtrichtung Völklinger Straße. Der Weg wird als gemeinsamer Rad- und Gehweg hergestellt, da die Anzahl der Fußgänger dort ohnehin sehr gering ist.